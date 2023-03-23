Ivonne Montero, Ana Patricia Rojo, Pedro Prieto y Palencia a MasterChef Celebrity 2023.
Nuestro querido Ricardo Manjarrez nos presentó a cuatro participantes más que van a formar parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023.
Uno de los programas favoritos de TV Azteca regresa, nada más y nada menos que la cocina más famosa de México vuelve a abrir sus puertas, MasterChef Celebrity 2023, con nuevo elenco.
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¿Quiénes son los participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2023?
Ellos son cuatro de los participantes que podrían ganarse 1 millón de pesos, si logran convertirse en el mejor cocinero de MasterChef Celebrity.
Pues muy feliz, fascinada, emocionada con el estómago a mil, ya queriendo que empiece, preparándonos lo mejor posible y pues muy contenta de tener la oportunidad de compartir con este grupo de celebridades porque además de celebridades son extraordinarios seres humanos
Fueron las palabras de Ivonne Montero, quien se dijo emocionada y a la vez nerviosa por esta nueva experiencia.
Ocho mil y vamos a ganar aquí también. Pues muy contenta, estoy emocionada, muy nerviosa, debo decirlo, me gusta mucho la cocina y estoy dispuesta a aprender y sobre todo a echar a volar la imaginación, porque de eso se trata y a divertir, disfrutar, pasarla muy bien con mis compañeros
Pedro Prieto, en tanto, mencionó su emoción por llegar a su primer proyecto en TV Azteca.
Ahorita teniendo un bebé y estando casado si no sabes cocinar, estás perdido mi hermano, pero estoy muy contento de hacer mi primer proyecto aquí en Azteca, aparte con MasterChef que es un proyecto que se conoce a nivel mundial
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Francisco Palencia, de la cancha se vino directo al fogón.
Yo encantado de estar con todos ustedes, con la buena vibra que se respira aquí y yo vengo porque me encanta comer y más, compartirlo con gente y celebridades que todo mundo los conocemos, entonces, estoy muy feliz