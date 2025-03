Ivonne Montero asegura que fue abusada por una fuerza maligna

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz Ivonne Montero compartió una escalofriante experiencia paranormal en la que, de acuerdo con sus propias palabras, sufrió una agresión sexual por una fuerza maligna mientras ella estaba durmiendo.

Ivonne Montero asegura que fue abusada por un ser maligno

A través de una breve plática con la prensa, Montero detalló que todo comenzó con pesadillas: “Empecé con sueños muy extraños. Empecé con sueños… raros, con el diablo que me decía ‘vengo por ti, voy por ti, te voy a encontrar’, sabes, persecuciones”, contó.

Ivonne Montero revela que sufrió de abuso, estas son sus declaraciones [VIDEO] Ivonne Montero declara que ha sufrido de abuso por una extraña energía y además ha vivido momentos paranormales, estas son sus declaraciones.

Posteriormente dijo que empezó a sentir como la estaban tocando: “De repente empecé a escuchar voces, me empezaron a tocar, me abrazaban. En una ocasión estaba yo dormida, llego a dormir alguna que otra vez desnuda, y yo estaba con ese ser encima de mí. En una ocasión sí se subió a la cama con fuerza y me desperté y era una sombra encima de mí forcejando, o sea, feo”, relató la actriz de 50 años de edad.

Te puede interesar: Paco Ayala de Molotov habla mal del asilo donde se encuentra el papá de Apio Quijano

Afortunadamente, las agresiones han disminuido; sin embargo, Montero aseguró que sigue experimentando cosas ‘del otro mundo’ en su casa , e incluso confesó que su hija Antonella ha sido testigo de estos hechos: “Una vez mi hija en algún momento vio a una personas, vio a un hombre subiendo las escaleras”.

¿Fabio Melanitto está tratando de enviarle un mensaje a Ivonne Montero?

Por otra parte, Montero afirmó que Fabio Melanitto , su exesposo, se ha hecho presente en su día a día. Recordemos que el cantante murió el 15 de agosto de 2018 cuando una persona le disparó con un arma de fuego: “Estaba yo dejándole un mensaje (de voz), ‘oye si, nos vemos a tal hora en el teatro para el estreno de mi función que no se que, claro’, le mando el mensaje y cuando lo pongo para escucharlo, mi mensaje se corta y entra la voz de Fabio, me dijo, ‘si mami’, como si él estuviera recibiendo mi mensaje, cuando escucho eso me quedé así de ‘¡QUÉ!, Fabio me decía mami y es la voz de él’”.