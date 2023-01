Las secuelas en Ivonne Montero tras quemarse las córneas.

La actriz y cantante Ivonne Montero preocupó a sus fans hace unas semanas después de publicar una serie de fotografías desde el hospital donde lucía un parche quirúrgico en su ojo izquierdo, luego de que por descuido se quemara las córneas.

¿Qué le pasó a Ivonne Montero? Montero reveló que todo se debió a un descuido por el mal uso del líquido que se utiliza para los lentes de contacto, pues a falta de solución salina decidió usar gotas para los ojos.

“Me quito los pupilentes, que normalmente me pongo cuando hago un show, pues me percato que no traigo solución salina en la que se limpian y se dejan en su estuche. Se me hizo muy fácil dejarles unas gotas para los ojos, que pueden ser gotas para aclarar, gotas para infección, gotas para lo que sean (…) las dejé ahí, se me impregnaron de esta fórmula y cuando vengo y me los vuelvo a poner, fue muy abrasivo para mis córneas. Me quemaron completamente.

“Me olvidé de que los había dejado en gotas, entonces me los vuelvo a colocar y estuve alrededor de una hora y cacho con ellos en los ojos, pero entonces me venía un ardor muy fuerte con ellos en los ojos, me estuvieron llorando, pero nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis córneas, me quemé ambas córneas, yo veía ya borroso, al final no aguantaba, me los quité y cuál es la sorpresa que yo ya no tenía visión”, declaró.

¿Cuáles fueron las secuelas que le quedaron a Ivonne Montero?

Recientemente, Ivonne Montero reveló cuáles fueron las consecuencias que le trajo este incidente con sus pupilentes en un encuentro con los medios.

“Fue un descuido, la verdad es que yo tengo más de 25 años utilizando este tipo de pupilentes o lentes de color, pero bueno ahí fue un descuido ponerlos en una solución que no era adecuada para mantenerlos en el estuche”.

Sin embargo, llamó la atención cuando reveló que esto le provocó alteraciones en su visión, pues anteriormente veía borrosas las cosas cercanas y las lejanas las veía bien, pero tras el incidente las cosas son al revés, pues ve bien de cerca y de lejos ve borroso.

“Tuve una cierta alteración en mi visión lejana, cambió un poquito, o sea, sí está bien, pero sí noto que la luz está muy fuerte, los colores los siento más fuertes. De repente, cuando veo de cerca, antes tenía que usar lentes y ahora veo mejor. De lejos yo veía muy bien y se me borró tantito y de cerca ya estoy viendo mejor, entonces es muy chistoso”, añadió la madre de Antonella.

¿La hija de Ivonne Montero necesita una operación a corazón abierto?

Hace unos días, la guapa actriz declaró en exclusiva para Ventaneando que a su hija “le detectaron ciertas cositas, detalles que pueden ser indicios de que ya necesite la cirugía a corazón abierto. Es ponerle una prótesis, una válvula para poder cerrar esas pequeñas valvulitas que quedaron abiertas porque ampliaron una arteria”.