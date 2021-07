J Balvin estrena cover de Metallica; lo atacan con memes.

El anuncio del material discográfico The Metallica Blacklist ha desatado todo tipo de opiniones entre los usuarios de las redes sociales, quienes esperan al lanzamiento del disco el próximo viernes 10 de septiembre en todas las plataformas de streaming.

Por lo pronto, miles de personas tuvieron la oportunidad de escuchar Wherever I May Roam, cover de J Balvin estrenado este miércoles 21 de julio.

En un video blanco y negro, con una duración de 2 minutos y 43 segundos, el cantante colombiano aparece rapeando y haciendo referencia a Pablo Neruda.

Además, la parte del reguetonero también alude a una indirecta para sus haters, quienes no están de acuerdo con su participación en The Metallica Blacklist.

Tranquilo, esperando, escribiendo mi historia a lo Pablo Neruda, ando modo fit, pero en la maleta sí que la tengo flow Buda. Yo ya estoy en las alturas. ¿Tú quieres superarme, my G? La cosa está dura. Tú lleva’ dos años pega’o, pero yo llevo diez haciendo cultura

Usuarios de las redes sociales reaccionan con memes al cover de J Balvin

The Metallica Blacklist es un homenaje al material discográfico The Black Album, lanzado en agosto de 1991. La agrupación de metal pretende unir a más de 53 artistas de distintos géneros para que hagan covers de sus temas más emblemáticos.

Algunos de los artistas invitados son Miley Cyrus, Mon Laferte, Ha*Ash, Juanes, Instituto Mexicano del Sonido, Elton John, Robert Trujillo, Chad Smith, Cherry Glazerr, IDLES, Biffy Clyro, Corey Taylor, St. Vincent, Royal Blood, Dave Gahan, Portugal, The Man, Mac DeMarco, Rina Sawayama, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Cage The Elephant, Kamasi Washington y Weezer.

Por lo pronto, los memes no se han hecho esperar sobre el reciente cover de J Balvin de la canción Wherever I May Roam.

Tssssss qué pinshi rolón!! J Balvin ft Metallica, lloren señorxs porque les va a gustar y les va a doler jaja pic.twitter.com/E7dRdr5Rbs — Liliana Estrada (@liliestrada_mx) July 21, 2021

Lo más chingón de la versión de J Balvin de Wherever I May Roam es que dura sólo 2:38 pic.twitter.com/p93gBg4coz — Juanito Nieve 🅙 (@juanito_snow) July 21, 2021

La neta si esta bien ese sampleo de J Balvin, mucho mejor que las últimas cosas que ha hecho Metallica#PerroKornoImpronunciable pic.twitter.com/JuOAmaNu47 — 𝕰𝖑 𝕭𝖚𝖊𝖓 𝕽𝖆𝖋𝖆 (@elbuenRafa) July 21, 2021

Buena la idea de coger la base de Metallica para rapearle encima. PERO MEJOR SERÍA SI J BALVIN SUPIERA RAPEAR pic.twitter.com/OK0FtLx1sf — 🐉𝖈𝖍𝖚𝖑𝖔 𝖋𝖑𝖆𝖈𝖔🐉 (@__Solano) July 21, 2021

¿J Balvin y Metallica?



Los metaleros que siempre criticaron el reggaeton: pic.twitter.com/hZQeyHSl4A — Maik 🏳️‍🌈🏳‍⚧ (@ItsMaikel) July 21, 2021

J Balvin y Metallica…. Esta canción es la descripción literal de cuando dos amigos hacen sus partes del trabajo y luego las juntan pic.twitter.com/bxxuvK0nt7 — Eugenia de la Rosa (@EudelaRosaM) July 21, 2021