Anuncian colaboración de J Balvin y Metallica y ya hay memes. La banda relanzará su exitoso disco ‘The Black Album’ con artistas latinos como el reguetonero, Juanes, Mon Laferte, Ha*Ash, José Madero y otros más.

La agrupación más emblemática del género celebrará su 30 aniversario con un la reedición de su álbum de un forma inesperada, al contar con colaboraciones con exponentes pop, rock latino y reguetón.

Los Metaleros viendo cómo Metallica invitó a J Balvin, José Madero y Juanes a su álbum de covers. pic.twitter.com/BZZRit58sU — Rafa Romero (@rafuunka) June 22, 2021

Serán Alessia Cara y The Warning quienes interpretarán ‘Enter the Sandman’, al igual que, el Instituto Mexicano del Sonido junto con Gera Mx y La Perla darán vida al clásico ‘Sad But True’ y J Balvin a ‘Where I May Roam’.

J Balvin va a estar en el álbum de Metallica .



Los metaleros después de reírse de reggaeton y decir q no es música, además de creerse superiores : pic.twitter.com/LRPLmasNnV — Mr. X (@L34NR) June 22, 2021

La bomba metalera explotó en Twitter

Ante la inesperada noticia, la bomba metalera explotó en Twitter, pues de inmediato hubo una ola de críticas y de memes. Algunos expresan desilusión, pues los verdaderos fanáticos de Metallica consideran trágica una versión de ‘Enter the Sandman’ interpretada por Juanes.

Otros usuarios piensan que será una experiencia inolvidable “ver” cómo los fans de hueso colorado tendrán que aguantar las versiones con exponentes que no les agradan para nada o o incluso, ni conocen.

Metallica con J Balvin, Juanes, Mon Laferte, etc 😝🤘🤟



Los Metaleros: pic.twitter.com/bxD1314zS2 — Juan D' (@judediso) June 22, 2021

Desde luego, no faltó quien se burlara con ironías, de las aseveraciones de los admiradores del cuarteto de metal, en las que catalogan a Metallica como una banda superior y ahora hizo duetos con artistas pop y reguetoneros.

