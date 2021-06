J Balvin lanza un reto al “Canelo” y después de echa para atrás.

El cantante colombiano invitó al boxeador a intercambiar golpes, acto que aceptó sin problema el mexicano.

Luego de la pelea de exhibición entre Logan Paul y Floyd Mayweather hubo muchos comentarios al respecto, sin embargo, lo que más llamó la atención fue un intercambio de palabras entre J Balvin y el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, pues ambos se retaron a golpes.

Cabe resaltar que la amistad entre el cantante y el pugilista data de algún tiempo atrás, cuando el colombiano lo mencionó en la letra de la canción “Ritmo” en la que colabora con la agrupación The Black Eyed Peas: “Como Canelo en el ring nada me asusta”.

Tras ese gesto, ambos comenzaron a intercambiar mensajes por redes sociales e incluso J Balvin acompañó al mexicano en su presentación previo al combate frente a Avni Yildirim.

Fue por medio de las redes sociales que el intérprete de “Mi Gente” retó al “Canelo” a subirse al ring: ''Veo tantas estupideces en Twitter respecto a las peleas de boxeo, yo invito a ‘Canelo’ a que se dé un par de madra*** que con una mano lo recibo’’.

Más tarde Álvarez, quien está disfrutando de su luna de miel, no dudó en contestar: ''Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. ‘Namás’ quiero decirle que con los ojos cerrados, con cuál mano quiere que le pegué, encantado, un honor’’.

Sorprendido con la respuesta de su amigo, J Balvin aclaró que se trataba de una broma y que prefiere quedarse con su música:"Era un chiste, yo no pensaba que Canelo me fuera responder, yo no puedo elegir que me peguen con los ojos cerrados y que yo elija la mano, yo voy a seguir con la música, muchas gracias, te quiero mucho”.

Cabe resaltar que “Canelo” Álvarez usó un emoji para criticar la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Sin embargo, esto parece que no le cayó muy en Jake Paul, hermano de Logan, quien arremetió contra el mexicano

“No puedes vender pagos por evento (PPV’s). Te comería vivo”, señaló ‘Problem Child’ en redes sociales.

