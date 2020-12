Entérate en fotos: la madre de J Balvin habló sin tapujos de la salud mental del cantante colombiano.

Alba Mery Balvin considera que su hijo vive el momento más difícil de su vida.

J Balvin es una de las estrellas de la música más exitosas de los últimos años, el colombiano ha roto fronteras y récords con sus temas, pero parece que no todo es tan brillante en la vida del reguetonero.

Recientemente J Balvin abrió su corazón para revelar que sufre ansiedad y depresión para poder concientizar, así como ayudar a otras personas que sufren la misma situación.

Tras su revelación meses atrás, su madre, Alba Mery Balvin ofreció una entrevista a un medio colombiano en la que habló sobre la condición de su hijo, misma que ha empeorado debido a la pandemia por coronavirus.

“Este es el momento más difícil que está viviendo Josecito (…) y sin embargo, estuvo en los Grammy, abrió su corazón, aunque en la mirada se le veía que el brillo no era igual, pero mira que las apariencias engañan...”, aseguró Alba Mery sobre la participación de su hijo en los premios musicales.

“En cierta forma esta depresión ha bendecido su vida. Hay padecimiento, hay tristeza, hay lágrimas de parte del él, de nosotros como familia, pero también hay mucha luz y mucho que agradecer. Hay gente que no tiene la oportunidad de ir a un psiquiatra. Josecito lo tiene”, agregó la madre del intérprete.

La mamá del reguetonero agregó que espera que con un buen tratamiento su hijo pueda salir adelante y superar los duros momentos por los que atraviesa.

“Tengo una esperanza, una fe más grande que el océano, que si él está bien asistido, si se toma su medicación, si no la suspende, las cosas van a fluir”, dijo.

J Balvin ha revelado que sufre esta enfermedad desde que era un niño y jamás ha ocultado la batalla que le ha traído. “Durante mucho tiempo lloraba sin ningún motivo. No quería levantarme de la cama, no quería comer. Ni siquiera quería vivir”, reveló el cantante hace poco en el podcast de Becky G.

“Llega un momento en el que pierdes la esperanza y te sientes extraño en cualquier lugar que vayas. Tienes la sensación de que estás fuera de tu cuerpo (…) Por supuesto, mi familia al completo estaba asustada porque por aquel entonces no sabía lo que sé ahora. Pero desde que empecé a medicarme ya no me siento tan mal”, agregó Balvin.

Hace unos meses J Balvin se contagió de Covid-19, hecho que empeoró su estabilidad emocional al punto de que casi lo internan.