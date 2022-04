J Balvin reacciona a canción que le compuso Residente. (VIDEO)

Hace un año, J Balvin llamó a los artistas del género urbano (reguetón) a no asistir a los Grammy Latino, en una especie de boicot, debido a que el cantante colombiano consideraba que no eran tomados en cuenta por la Academia de la Grabación Latina.

Las declaraciones del intérprete de temas como “Mi gente” y “Ahí vamos” llegaron a oídos de René, mejor conocido como Residente, quien en un video que realizó con Bizarrap, le tiró con todo al cantante colombiano y a uno que otro intérprete del género urbano, a quienes considera falsos y faltos de talento.

Te puede interesar: Critican a J Balvin con memes tras presentación en los Grammy.

El tema que dura 8 minutos no escatima en insultos y descalificaciones hacía algunos cantantes del género urbano, entre ellos, J Balvin. “Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel; ni en tus historias de Instagram de Dolce & Gabanna y Cartier”, dice Residente sobre el colombiano.

“Pa’ dos minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. Quinientos dólares por un boleto, señores; por brincar como un pen... vestido de colores. El autotune y el playback activado, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado”, continúa.

RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49

La canción se viralizó de inmediato, dividiendo a los escuchas en dos bandos: unos que defendían al colombiano y otros que alababan a Residente.

Esto se revivió con la presencia de J Balvin en los premios Grammy 2022, ceremonia que llamó a boicotear el cantante colombiano por su aparente falta de reconocimiento para la música urbana. Durante su presentación, J Balvin cantó “¿Qué más pues?” a lado de la argentina María Becerra; sin embargo, su presentación no logró convencer, al grado que los internautas cuestionaron su talento y lamentaron que cantara después de Olivia Rodrigo, quien se llevó la ovación.

Tambièn te puede interesar: FOTOS | ¡Residente asegura que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny!

J Balvin le responde a Residente

Al principio J Balvin hizo “oídos sordos” a las palabras de Residente, aunque admitió que le dolió y finalmente habló sobre el tema en una charla que sostuvo con Bizarrap.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió”, dijo J Balvin, al tiempo de asegurar que estaba abierto a una reconciliación aunque su relación no volvería a ser como antes.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije, ¿por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, subrayó.

Además, José, como se llama realmente J Balvin, dijo que está acostumbrado a vivir con este tipo de escándalos, que le parece normal al ser una figura pública, por lo que ya está acostumbrado a vivir este tipo de situaciones y no se siente afectado por ello.