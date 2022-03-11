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FOTOS | ¡Residente asegura que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny!

Residente dice que J Balvin “no se siente contento por ver triunfar a Bad Bunny” a pesar de que son amigos. Te contamos.

Por: TV Azteca

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