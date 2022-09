Jacky responde a Gabo Cuevas por burlas a su físico: “Es envidia”.

Esta mañana en Venga la Alegría se llevó a cabo el concejo extraordinario con los eliminados de Survivor México, por lo que Jacky Ramírez no faltó a este gran momento.

En el Concejo Tribal hablamos de la polémica participación de Jacky.

Por si fuera poco, Jacky y Gabo Cuevas se enfrentaron cara a cara, luego de que el reportero de espectáculos se puso dos cocos en el pecho para imitar a la participante en Survivor México.

“Sentía que estabas en una pasarela, y bueno, te hice un homenaje con unos cocos. Empecé a imitarte y fue un momento muy bonito”, expresó Gabo en VLA.

Por su parte, Jacky tachó a Gabo Cuevas de “envidioso”, asegurando que su cuerpo es perfecto y no le afectan las críticas a su figura.

"¿Qué le puedo decir? Es envidia. Veme, Gabo. Lo que se ve no se juzga y creo que eso no tiene nada que ver. Sé que no soy una deportista, pero eso no tiene nada que ver con mi precioso y perfecto cuerpo”, declaró la influencer para después pararse y modelar su figura ante todos los televidentes de Venga la Alegría.

Javier Ceriani fue otro de los exsobrevivientes que defendió a Jacky y dedicó este contundente mensaje a su eterno rival, Gabo Cuevas.

“Gabo, nunca tendrás ese cuerpo, recuerda que tienes cuerpo de tortuga: no tienes trasero y no tienes cuello. La tanga nunca te va a quedar como a Jacky”, declaró enlazado en vivo al concejo extraordinario.

Jacky no pudo llegar a fusión en Survivor México

Jacky Ramírez se convirtió en la reciente eliminada de Survivor México, luego de que Julián y Nahomi utilizaron sus tótems en el Concejo Tribal. La influencer quedó eliminada por estrategia de las tribus Los Otros y Halcones, pues ni siquiera pudo enfrentarse en el Juego de la Extinción

