Jacky reveló si tuvo un romance con Yusef dentro de Survivor México.

Jacky, reciente eliminada de Survivor México, visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para hablar de su experiencia dentro del reality show de supervivencia más trepidante del momento.

Luego de que Nahomi y Julián utilizaron sus tótems dentro de la competencia, Jacky quedó eliminada automáticamente de Survivor México.

Uno de los rumores más fuertes fue el supuesto romance entre Yusef y Jacky, aunque esta última se ha encargado de desmentir las especulaciones en VLA.

"Yo jamás sentí que hubo un coqueteo. Nunca me dijo nada en lo más mínimo", dijo la influencer mexicana para después confesar que su corazón está ocupado: "Yo tengo novio hasta el momento".

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Jacky habla sobre su supuesto romance con Yusef

Julián, Kenta, Catalina y Saadi fueron los primeros en advertir sobre un supuesto romance entre Jacky y Yusef, asegurando que el biólogo aprovechó la salida de Viridiana.

"Yo jamás en mi vida noté eso", expresó Jacky en exclusiva en Venga la Alegría para después comentar: "Nunca en mi vida creí que él me coqueteara. Él se acercaba a mí, platicábamos... incluso al lado de Viridiana".

Jacky refrenda que Los Otros pensaron "raro", pues en realidad Yusef solo le daba palabras de ánimo dentro de la competencia.

"Cuando se fue Viridiana y yo seguía hablando con él... ahí sí les parecía muy raro", declaró.

Por último, Jacky Ramírez considera que Yusef es uno de los participantes más fuertes a vencer, por lo que otros integrantes de Survivor México podrían tenerle envidia.

"Yo no sé si es envidia lo que le tienen... si son celos o si les hizo algo moy malo. ¿Por qué lo odian tanto? Yo no sé por qué lo odian tanto", concluyó la influencer en exclusiva para los micrófonos de Venga la Alegría.

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