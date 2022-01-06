FOTOS | Jacqie Rivera queda al frente de los negocios de Jenni Rivera.

Con el fin de proteger el legado y reputación de Jenni Rivera, la segunda hija de la ‘Diva de la Banda’ Jacqie Rivera asumió el mando de las dos empresas que dejó la cantante: Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion LLC, sustituyendo en el cargo de directora ejecutiva a su tía Rosie Rivera, quien asumió la responsabilidad de los negocios tras el deceso de la hija de Don Pedro Rivera y Doña Rosy en 2012.

Ante este nuevo nombramiento, Jacqie negó que la sustitución de su tía Rosie fuera por malos manejos, ya que durante la auditoría realizada por la dinastía Rivera no se encontró ningún delito, apropiación indebida o robo de fondos. El cambio se dio para darle un cambio generacional y frescura a ambas empresas, por lo que la hija de ‘La Diva de la Banda’ le desearon el mejor de los éxitos a su tía.

El anuncio del nombramiento de Jaquie podría acabar con el conflicto familiar por el que atraviesan los Rivera.

Ahora solo falta ver cómo avanzan los negocios y si sale a la luz pública la auditoria que meses atrás los hijos de Jenni Rivera pidieron mientras la hermana de Jenni Rivera, Rosie Rivera, estaba al frente de los negocios.

