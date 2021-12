FOTOS | Rosie Rivera llora al saber que la gente la tacha de 'ratera'.

La empresaria Rosie Rivera lamenta que su familia se esté desmoronando y que la gente crea que estafó a los hijos de Jenni Rivera.

Los problemas entre la familia Rivera continúan y está vez fue Juan quien publicó un video de Rosie Rivera llorando devastada asegurando que le duele mucho perder a su familia y relató que le partió el corazón que la llamaran ratera por la herencia de su fallecida hermana Jenni.

“Este año me ha enseñado mucho. Me fijé que mucha gente no está. Ayer me fijé que mucha familia no me sigue, no voy a decir mucho, yo pensé que solo perdí a los hijos de Jenni. Y eso rompe mi corazón. Yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años. Y te pones a pensar quién más no cree en mí, y tu mente empieza a rodar, y ayer creía que tendría un accidente cerebral”, indicó la que fuera albacea de la Diva de la banda .

“Llevé a mis hijos a un restaurante y ordené, y había una muchacha en la fila que le dijo a un muchacho: ‘mira se parece a la hermana de Jenni’, no dije nada, nunca lo hago y el hombre de atrás les dijo: ‘Sí se parece a la Rosie, nomás que la Rosie es ratera’ y no pude decir nada”.