Jacqie Rivera conmovida, confirma la boda de su hermana Chiquis

Jacqie Rivera se conmovió al hablar del suceso, que podría cambiar la vida de su hermana Chiquis Rivera: su boda con el fotógrafo Emilio Sánchez, la cual confirmó en exclusiva para Ventaneando.

Mi hermana está tan enamorada, la puedo ver, pasamos unos tres días en Disney World y pude ver con mis propios ojos, que tan feliz está y me da tanto gusto por mi hermana, se lo merece. Estoy muy feliz por ella y creo que ya tiene fecha, todo está bien calladito, yo nomás espero ese día para poder celebrar con ella

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¿Qué proyecto viene en el legado de Jenni Rivera?

De visita en Guadalajara para promover el nuevo disco de Jenni Rivera, la albacea y nueva directora ejecutiva de "Jenni Rivera Enterprises" soltó otra primicia, y es que, habrá una nueva película sobre 'La Diva de la Banda'.

Va a ser una película sobre su vida, sobre todo lo que pasó (...) La película, ya terminaron de grabarla, están en el proceso de editar y todavía nos falta para aprobarla, pero estoy bien emocionada

Yo crecí viendo la película de Selena, y recuerdo bien, cantando, bailando frente a la televisión. Espero que mi mamá tenga niñas pequeñas que sean inspiradas por su vida, por todo lo que pasó y estoy bien emocionada…

¿Qué planes tiene Jacqie Rivera?

Además, Jacqie Rivera reveló que antes de asumir el manejo del legado de su madre, ella misma estaba por iniciar formalmente su carrera como cantante.

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