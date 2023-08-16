Patricio Levy revela que venderán la casa que fue de Talina Fernández

A pesar de los recuerdos y tesoros que guarda la casa en que Talina Fernández vivió incontables anécdotas con su familia, será puesta en venta. Así lo confirma, su hijo Patricio Levy y explica el motivo, dado que es una propiedad enorme y debido a la zona en que se ubica, los gastos de mantenimiento y contribuciones son incosteables.

La luz, el agua, el predio, de verdad es carísimo, es irreal, la estamos poniendo en venta. Mi mami, tenía otra casa la cual vendió para poder comprar este terreno y con la chamba, poquito a poquito fue construyendo y construyendo, ella solita construyó la casa…

A Pato, se le llenan los ojos de lágrimas al hablar de las anécdotas vividas en esa enorme casa.

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Aquí, hemos estado agarrando la fiesta, en ese bar y esa chimenea, si ese bar hablara, todos los chavos, desde el principio ‘Los Timbiriches’, ‘Los Fresas con Crema’, mi mamá decía desde el bar ‘Niños, nada más les encargo que si quieren guacarear, lleguen al baño y dejen 10 pesitos encima de la taza del baño, si lo mancharon’. Era una casa muy ruidosa y desde que mi mami no está, se siente ese hoyo nefasto, la soledad

¿Qué objetos curiosos tiene la casa de Talina Fernández?

La casa está llena de cosas que dan cuenta del gusto que Talina tenía por objetos poco comunes, como una alacena, cuya puerta perteneció a una iglesia.

Era una cosa que tenían de una iglesia, que ya iban a tirar y entonces ‘Cómo que ya la van a tirar, si a mí me encanta’, entonces, es un mueble, como una media luna…

Pero, también, hay un retrete en forma de trono.

Te sentabas en el trono, literalmente, te sentabas y tenías para posar los brazos, pero la silla no es que la fue comprada, la vio aquí en la casa y dijo ‘Esa silla ya no tiene par, vamos a ponerla en el escusado’. Mandaron a cortar la silla y hacerle un hoyo

¿Qué pasó con los santos de Talina Fernández?

Aunque es una religión que ha sido satanizada, Patricio Levy confirma que su madre Talina Fernández se adentró en el mundo de la santería y lo que pasará con sus santos, ahora que la conductora ya no está en este plano terrenal.

Mi mamá se adentró a la santería en el 92, tampoco es brujería…, hay ceremonias muy bonitas, hay cosas muy bonitas, mi mami estuvo muy metida en el rollo de la santería, nunca ejerció la santería, porque ella se hizo al santo, más no le pidieron que fuera santera, mi mamá no sabía tirar el caracol y todo este rollo

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