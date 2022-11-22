El esposo de Laura Flores está en el hospital por una rara enfermedad.

Conmovida hasta las lágrimas, Laura Flores comparte en exclusiva con Ventaneando uno de los momentos más difíciles que atraviesa, pues su esposo Matthew Flannery está internado en un hospital de Miami, Florida a causa de una rara enfermedad que le provoca inmunodeficiencia, y cuyo tratamiento es muy caro.

"Mi esposo está súper enfermo, no está bien de salud, de hecho no es la primera vez. Desde que me casé con él hace más de tres años, ha ido a parar al hospital en varias ocasiones. Está no es la primera vez, pero en esta ocasión sí está bastante delicado", dijo a este programa.

Laura cuenta que su marido sufre de una condición llamada inmunodeficiencia común variable: sus glóbulos blancos no son suficientes, así que su organismo no produce los suficientes anticuerpos para pelear contra distintas enfermedades, infecciones o virus: "Es algo que viene de familia, la razón se desconoce".

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Laura Flores rompe en llanto

La actriz mexicana asegura que el tratamiento de su esposo es bastante caro, además de que ha sido detectado con nuevas enfermedades.

"Ahora hay tratamientos, como una medicina que es como un plasma para poder subir ese nivel de anticuerpos. Se lo tiene que poner una vez al mes. A veces no es suficiente, es un tratamiento que cuesta 7 mil dólares al mes, gracias a Dios tiene su seguro de gastos médicos", dijo Laura Flores, quien no pudo evitar soltar algunas lágrimas en la entrevista.

"La situación que estamos atravesando es que tiene una insuficiencia hepática y pancreática. Me dice que yo soy su fuerza, entonces él me necesita y tengo que estar fuerte para él. Mis hijos lo ven como una imagen paterna, aunque no es su papá", concluyó.

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