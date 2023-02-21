Javier Alatorre nos contó más del aniversario número 29 de Hechos.

En 1994 todo inició, desde entonces han pasado 10,595 días y 15, 242, 500 minutos, lo que dan un total de 29 años al aire de “Hechos”, un programa que entendió del pasado y comprendió el futuro, por ello, Javier Alatorre estuvo presente en el foro de Ventaneando para hablarnos del 29 aniversario de este emblemático noticiario.

¿Qué dijo Javier Alatorre?

El conductor se dijo emocionado por llegar a 29 años de la mano con “Hechos” y aseguró que en esta profesión “se tiene que estar puntalito, no es de que lo pueden retrasar tantito. El programa sale y tiene que salir perfecto, tiene que ser impecable”.

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¿Cómo ha sido la evolución de “Hechos”?

Javier Alatorre aseguró que México sí es un mejor país y uno tiene que ir aprendiendo de los errores, así mismo, recordó que “Hechos” surgió en medio de una convulsión bastante fea pues acababan de matar al candidato a la presidencia , Luis Donaldo Colosio, y había habido un levantamiento “por la marginación o por el abandono” en Chiapas.

A raíz de estos sucesos surgió la necesidad de una nueva televisión “con mucha más honestidad, con mucha más verdad, doliera o no” y esto rompió con todos los esquemas y eso era lo que necesitaba el país.

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¿Cómo evolucionó Javier Alatorre de la mano con “Hechos”? A lo largo de 29 años, Javier Alatorre evolucionó junto con el noticiero; sin embargo, lo único que jamás cambió fue su bigote, aunque recordó que en una ocasión se lo quitó.

“Yo sí siento que somos un mejor país, somos un país más libre donde se debaten más las ideas. Puede haber enojos, puede haber desacuerdos, pero sí somos un mejor país”, añadió.

¿Cómo descansa Javier Alatorre?

El conductor se ha caracterizado por su presencia y estilo impecable frente a las cámaras, pero lejos de los foros de grabación trata de relajarse haciendo ejercicio, lo cual le ayuda a recargar energías.

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¿Cómo fue la primera vez que estuvo al aire con “Hechos”?

“Una emoción impresionante, dan ganas de llorar, una emoción enorme. Yo levantaba la mano y levantaba la mano”, dijo Alatorre, quien recordó que siempre confió en el proyecto y no estaba dispuesto a soltarlo.

Algo a destacar fue que el “Esta noche en Hechos” surgió mientras se veía en el espejo del botiquín del baño de su casa. Por último, se dijo agradecido por la confianza que le ha tenido el público para dejar entrar al programa a los espacios más íntimos de su hogar.