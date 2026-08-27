Los expertos en Feng Shui coinciden: esta es la planta que puede arruinar la armonía del hogar

La planta que algunos expertos en Feng Shui recomiendan evitar en determinados sectores de la casa es el cactus, especialmente cuando se coloca en lugares destinados al descanso o a la convivencia. Sus espinas se asocian simbólicamente con una energía defensiva o agresiva.

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Ciertas escuelas de Feng Shui consideran que el cactus puede resultar poco conveniente en espacios como el dormitorio, la sala de estar o cerca de la puerta de entrada. Esto no significa que "arruine" literalmente la armonía del hogar. Pero su simbolismo puede no ser el más apropiado para determinados ambientes.

¿Por qué el cactus puede afectar la armonía del hogar según el Feng Shui?

La consultora de Feng Shui Terah Kathryn Collins, autora de ‘The Western Guide to Feng Shui for Optimal Health, Wealth and Life’, explica que las formas y elementos presentes en un ambiente pueden influir simbólicamente en la sensación que transmite un espacio. En este contexto, las espinas del cactus representan una cualidad más defensiva que puede entrar en contraste con habitaciones donde se busca relajación y tranquilidad.

De acuerdo con estas interpretaciones, el cactus puede resultar menos apropiado en los siguientes espacios:



Dormitorios: donde se busca favorecer una sensación de descanso y calma.

donde se busca favorecer una sensación de descanso y calma. Salas de estar: especialmente si se pretende crear un ambiente relajado para compartir.

especialmente si se pretende crear un ambiente relajado para compartir. Espacios de meditación: debido al carácter visualmente agresivo de sus espinas.

debido al carácter visualmente agresivo de sus espinas. Lugares de paso estrechos: donde las espinas también pueden representar un riesgo físico.

Esto no implica que sea necesario deshacerse de este ejemplar. Una persona que lo puede conservarlo y simplemente elegir una ubicación más apropiada.

¿Dónde colocar un cactus para mantener el equilibrio del hogar según el Feng Shui?

Quienes desean conservar un cactus pueden optar por colocarlo en zonas donde su carácter protector tenga un significado más adecuado. Estas son algunas alternativas:



Exterior de la vivienda: puede utilizarse en balcones, terrazas o jardines.

puede utilizarse en balcones, terrazas o jardines. Ventanas: algunas interpretaciones del Feng Shui consideran apropiado colocar plantas espinosas cerca de estos puntos.

algunas interpretaciones del Feng Shui consideran apropiado colocar plantas espinosas cerca de estos puntos. Espacios de trabajo: si se busca una planta resistente y de fácil mantenimiento.

si se busca una planta resistente y de fácil mantenimiento. Áreas amplias: donde las espinas no representen un riesgo para las personas.

Otro aspecto fundamental es el estado de la planta. Un ejemplar enfermo, seco o deteriorado puede transmitir una sensación de abandono independientemente de su simbolismo. Por eso, los especialistas recomiendan priorizar siempre su cuidado.