Sentadilla asiática: por qué recomiendan y para qué sirve
La sentadilla asiática se recomienda entre aquellos que buscan fortalecer el glúteo y además se indica que ayuda a no recibir la vejez tan fuertemente.
En últimos días se ha popularizado la aplicación de este ejercicio, donde se indica que es común entre la población de oriente. Y la realidad es que es un movimiento muy sencillo, donde basta con flexionar las rodillas hasta el límite, ayudando a combatir algunos aspectos del sedentarismo. He aquí toda la información de la sentadilla asiática y cómo ayuda a tu estado físico con la aplicación del mismo a un paso tranquilo.
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¿Por qué es bueno practicar la sentadilla asiática?
Este ejercicio trata de bajar en una sentadilla hasta que tus glúteos queden por debajo de tus rodillas y mantenerte así la mayor cantidad de tiempo que puedas. Pero algo que se percibe muy sencillo, puede traerte los siguientes beneficios en el fortalecimiento de varias zonas dle cuerpo.
- Practicarlo te ayudará para actividades cotidianas como agacharte para tomar o cargar objetos desde el suelo.
- Ayuda a prevenir probables molestias de la espalda baja, pues adoptas una alineación natural cuando la practicas.
- Mejora la movilidad de tobillos, espalda y rodillas al exigirlas con la propia postura.
- Tu flexibilidad puede favorecer al estiramiento de la parte baja de la espalda y los músculos de las piernas.
- Fortalece tu musculatura, pues trabajas músculos del core, isquiotibiales, cuádriceps y glúteos.
- Además, se indica que ayuda con la digestión de tu cuerpo, pues permite que en una correcta posición, la evacuación no sea problema en el tránsito intestinal de las personas.
@joseyong.506 Asian squats o sentadillas asiáticas, ¿puedes hacerlas? Guía paso a paso ¡Cuida la movilidad de tus articulaciones y tu flexibilidad! #culturachina #culturaasiatica #china #asia #saludchina #flexibilidad #longevidad ♬ original sound - Jose Yong 🧧 Cuentos Chinos
¿Hay riesgos de practicar la sentadilla asiática?
Pese a que no es un ejercicio tan exigente, debes tomar en cuenta las siguientes particularidades.
- Si tienes molestias al momento de bajar, llega hasta donde tu cuerpo te permita. No forces el movimiento.
- En ese mismo sentido, llega hasta donde la flexión de tu cuerpo te permita. Solamente cuida de mantener una correcta postura.
- Si no haces mucho ejercicio, haz unos estiramientos pequeños y así evitas lesiones leves o más fuertes.
- Elige un buen suelo (antideslizante) para evitar resbalones inesperados que precisamente pueden propiciar lesiones que nadie quiere sufrir.