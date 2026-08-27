Sentadilla asiática: por qué recomiendan y para qué sirve

En últimos días se ha popularizado la aplicación de este ejercicio, donde se indica que es común entre la población de oriente. Y la realidad es que es un movimiento muy sencillo, donde basta con flexionar las rodillas hasta el límite, ayudando a combatir algunos aspectos del sedentarismo. He aquí toda la información de la sentadilla asiática y cómo ayuda a tu estado físico con la aplicación del mismo a un paso tranquilo.

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¿Por qué es bueno practicar la sentadilla asiática?

Este ejercicio trata de bajar en una sentadilla hasta que tus glúteos queden por debajo de tus rodillas y mantenerte así la mayor cantidad de tiempo que puedas. Pero algo que se percibe muy sencillo, puede traerte los siguientes beneficios en el fortalecimiento de varias zonas dle cuerpo.

Practicarlo te ayudará para actividades cotidianas como agacharte para tomar o cargar objetos desde el suelo.

desde el suelo. Ayuda a prevenir probables molestias de la espalda baja, pues adoptas una alineación natural cuando la practicas.

pues adoptas una alineación natural cuando la practicas. Mejora la movilidad de tobillos, espalda y rodillas al exigirlas con la propia postura.

de tobillos, espalda y rodillas al exigirlas con la propia postura. Tu flexibilidad puede favorecer al estiramiento de la parte baja de la espalda y los músculos de las piernas.

Fortalece tu musculatura, pues trabajas músculos del core, isquiotibiales, cuádriceps y glúteos.

pues trabajas músculos del core, isquiotibiales, cuádriceps y glúteos. Además, se indica que ayuda con la digestión de tu cuerpo, pues permite que en una correcta posición, la evacuación no sea problema en el tránsito intestinal de las personas.

¿Hay riesgos de practicar la sentadilla asiática?

Pese a que no es un ejercicio tan exigente, debes tomar en cuenta las siguientes particularidades.