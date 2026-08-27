Cómo crear un limpiador de pisos de madera casero y ecológico, una gran alternativa para que tu casa siempre huela rico

El limpiador de pisos de madera debe tener ciertas características en su formula, con la finalidad de que haya una buena limpieza y al mismo tiempo evitar el daño de la superficie. Aunque puedes comprarlo en el supermercado, también puedes hacer una formula casera y ecológica, con la que tu hogar siempre va a oler rico.

Para que dejes de gastar varios pesos en productos caros, te detallaremos una formula que puedes hacer en casa, una gran opción que no debes dejar pasar.

¿Cómo puedo hacer un limpiador casero para pisos de madera?

Para hacer el limpiador de pisos de madera es más fácil de lo que parece, pero para ello debes hacer una buena mezcla de insumos, para que pueda limpiar la superficie sin poner en riesgo el material. Considera hacer los siguientes pasos de elaboración de la alternativa casera y ecológica:



En una cubeta mezclamos 4 litros de agua tibia con una cucharadita de jabón liquido para platos, puede ser neutro o biodegradable. Aspira toda la superficie para eliminar toda la suciedad que haya. Con ayuda de una jerga o trapeador limpio, sumergimos en la mezcla. Retira todo el exceso de humedad, logrando que rápidamente se seque. Tu casa va a oler rico La limpieza hazla hacia la misma dirección de las vetas de madera, de esta manera evitaremos las marcas que se formen en la superficie.

¿Qué pasa si limpio el piso de madera con vinagre?

Hay que tener cuidado si aplicamos vinagre sobre la madera, ya que su acidez puede perjudicar el acabado, ya que se va a opacar y el acabado proyector de su superficie va a presentar importantes daños a largo plazo.

Si aún así quieres usarlo, se recomienda que diluyas correctamente el insumo en agua, escurras lo más que se pueda el paño para evitar los charcos y preferentemente no lo uses tan seguido para que su acabado no se vea perjudicado.

Para el limpiador de pisos de madera casero y ecológico, procura nunca aplicar químicos muy fuertes o abrasivos, y evita el exceso de líquidos. Si ves algún derrame, debes limpiar al instante para que no se generen manchas permanentes que perjudiquen su aspecto, además de que tu casa va a oler rico por varias horas.