Jean Aguilera aclara lo que pasó en el encontronazo con su hermano

Hace dos años trascendió que Joan Aguilera Salas, hijo de Juan Gabriel, había sido arrestado en Florida por violencia intrafamiliar en contra de su madre Laura Salas, así como de su hermano Jean Aguilera y de la esposa de éste.

El suceso envolvió a la familia del cantautor en un escándalo, aunque hoy el propio Jean asegura que las cosas no fueron tan graves como se dijo en su momento.

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¿Qué dijo Jean Aguilera?

En exclusiva para Ventaneando, Jean Aguilera declaró “que sencillamente se salió (de control) y se hizo más público de que lo que queríamos, o sea, los hermanos se pelean, yo creo que al final del día nos amamos y nos queremos y tener un hermano no es fácil, entonces es lo que es”.

¿Cómo están las cosas con su hermano? Jean Aguilera declaró que las cosas con su hermano Joan están bien y “al final del día nos amamos y siempre vamos a estar ahí para nosotros, pero es lo que pasa al tener hermanos y se pelean los niños”.

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¿Tiene algún conflicto con su hermano Iván Aguilera?

Jean Aguilera también negó que exista algún conflicto con su hermano Iván Aguilera, heredero universal del cantautor mexicano Juan Gabriel, por el manejo de su legado.

“Desde chiquitos él siempre nos ha cuidado e Iván nos enseñó todo lo que puede hacer como buen hermano y como buen ser humano, (hizo) un buen trabajo y tengo toda la confianza de que vamos a seguir sacando proyectos y algo bonito, celebrando a mi papá”, recalcó.

¿Cómo le afectó la muerte de Juan Gabriel a su madre?

Por vez primera, Jean Aguilera declara cómo la muerte de Juan Gabriel le afectó a su madre Laura Salas. “El fallecimiento de mi papá era algo muy difícil para ella porque desde muy jóvenes ellos eran como mejores amigos y eran todo lo que podían tener entre ellos mismos, entonces esa pérdida nunca se alivia, nunca se va”.

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A punto de conmemorarse el séptimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Jean confirma su participación en el festival que realizarán en Ciudad Juárez para rendirle tributo a partir del próximo sábado.

“Estamos haciendo el Festival en Juárez, un homenaje que empieza el 26 y estará hasta septiembre 2 o 3, creo y habrá gente de Juárez, artistas locales y una celebración para mi papá, para su vida. Yo estaré presente el 28”, finalizó.