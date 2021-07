Muere Jeff LaBar, guitarrista de la banda Cinderella, a los 58 años.

El mundo del glam rock se vistió de luto tras darse de conocer el fallecimiento de Jeff LaBar a los 58 años de edad. El artista fue encontrado muerto en su departamento de Nashville, Tennessee en Estados Unidos, según trascendió el portal TMZ.

Gaile LaBar-Bernhardt, primera esposa del cantante, encontró el cuerpo del músico en el mencionado domicilio.

Y aunque aún se desconocen las causas de su muerte, el hijo del fallecido confirmó la noticia en su cuenta de Instagram.

“Acabo de recibir una llamada… Jeff LaBar, mi padre, mi héroe, mi ídolo, falleció hoy. Actualmente no tengo palabras. ¡Te amo papá!”, escribió Sebastián en sus redes sociales.

Además, pidió a los fanáticos de Jeff LaBar mandar sus mejores momentos al lado del famoso músico estadounidense.

“Si pueden, por favor comparta fotos o videos de todos los momentos divertidos que pasaron con mi papá. Podría ser muy genial”, escribió el joven.

Te puede interesar: Modelo se opera los pómulos para ganar likes; queda desfigurada.

¿Quién fue Jeff LaBar en el mundo del rock?

Jeff LaBar formó parte de la conocida agrupación Cinderella, donde fungió como guitarrista. Nació el 18 de marzo de 1963 en Pennsylvania, Estados Unidos, donde desde adolescente mostró gran interés musical.

Fue en la banda Cinderella, donde el músico grabó varios discos junto a sus compañeros, entre los que destacan los álbumes Night Songs, Long Cold Winter, Heartbreak Station, Still Climbing y otros más.

Durante la década de los dosmil, la banda de glam rock se alejó del ojo público y el mismo Jeff confesó que fue por sus problemas con el alcohol.

El artista también se aventuró como solista, pues en el 2014 lanzó su propio material discográfico One For The Road.

El músico también se desarrolló como compositor y productor, además de que heredó su talento musical a su hijo Sebastián.

Sebastián no ha dejado de compartir emotivas postales en su cuenta de Instagram, donde se puede ver a su padre posando junto a la banda Cinderella.

También te puede interesar: Esposa de Emir Pabón vive tiroteo en hospital tras sobrevivir a accidente.