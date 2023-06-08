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FOTOS | Exnovia de Peso Pluma, ¡lo cambió por un polémico actor de telenovelas!

Ni la fama, ni los cientos de dólares evitaron que ex de Peso Pluma se alejara de él. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Peso Pluma con lentes.jpg
Jeni de la Vega de rojo.jpg
Peso Pluma sonriendo.jpg
Jeni de la Vega en bañador.jpg
Peso Pluma y Gera mx.jpg
Jeni de la Vega con transparencias.jpg
Peso Pluma y Biza.jpg
Jeni de la Vega en las nubes.jpg
Peso Pluma posando.jpg
Jeni de la Vega toma helado.jpg
Peso Pluma en concierto.jpg
Jeni de la Vega con orejas.jpg
Peso Pluma cantando.jpg
Jeni de la Vega en Egipto.jpg
Peso Pluma champagne.jpg
Jeni de la Vega en bikinazo.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Jeni de la Vega en un yate.jpg
Peso Pluma canta.jpg
Jeni de la Vega selfie.jpg
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Jeni de la Vega con lentes blancos.jpg
Peso Pluma saludando.jpg
Jeni de la Vega en Disney.jpg
Peso Pluma y Becky G.jpg
Jeni de la Vega en un templo.jpg
Peso Pluma en el lago.jpg
Jeni de la Vega de rojo (2).jpg
Peso Pluma en concierto.jpg
Jeni de la Vega pensando.jpg
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