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FOTOS | ¿Jenna Ortega, la protagonista de "Merlina" y Johnny Depp andan?

Hay fuertes rumores de que Jenna Ortega, quien le diera vida a “Merlina”, ¡anda con Johnny Depp! Pues algunos medios aseguran haberlos visto paseando juntos.

Por: Ana Patricia Pérez

Johnny tocando la guitarra.jpg
Jenna saludando.jpg
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Jenna maquillada.jpg
Johnny dibujando.jpg
Jenna perfil.jpg
Johnny con lentes.jpg
Jenna mueca.jpg
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