¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity México 2025 hoy 20 de julio?

La cocina más famosa de México se ha engalanado para esta noche, pues estamos en el programa 17 de la temporada y no solo eso, sino que hoy presenciaremos la gran semifinal, donde conoceremos qué celebridades llegarán a la final, pero también le daremos la despedida al último eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

¿Quién salió de MasterChef Celebrity este domingo 29 de junio?

Sin duda, estamos viviendo una de las mejores temporadas de MasterChef Celebrity, en esta ocasión, versión Generaciones, la cual nos ha dejado grandes enseñanzas, de compañerismo, trabajo en equipo, pero también de luchar por el gran objetivo, llegar a la final.

Esta noche estará llena de sorpresas, así que no puedes perderte de cada detalle de la gran semifinal que tendrá a todos con los nervios de punta.

¿Quiénes son los semifinalistas de MasterChef Celebrity?

Fueron 16 exitosos programas de lucha y constancia para las celebridades que esta noche se enfrentarán una vez más en la cocina más famosa de México para poder ganar un lugar en la final de la temporada.