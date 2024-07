La última canción que Jenni Rivera le dedicó a Chiquis

Jenni Rivera se enfrentó a momentos muy difíciles durante su vida, pero fue un rumor el que la alejo en sus últimos días de su hija, siendo este el motivo por el que la artista le cantaría emotiva canción a Chiquis como forma de desahogo.

Dos meses antes del accidente que sufrió “La Diva de la Banda”, dio su último concierto en la Arena Monterrey, donde le pidió a más de 15 mil asistentes cantaran junto a ella, “Paloma negra” canción que le dedicaría a su hija.

“Siempre he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá, me llega profundamente al corazón… Les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”, dijo la Jenni Rivera al entonar por última vez “Paloma negra”.

Chiquis le dedica canción a Jenni Rivera

La nueva crítica de La Academia 2024, le dedicó “Paloma Blanca” a su difunta madre como una forma de honrar su memoria en su décimo aniversario, compartiendo un emotivo post en Instagram.

“Vuela alto, vuela libre, vuela mi blanca paloma” escribió en la red social Chiquis para conmemorar a “La Diva de la Banda”.

“Paloma Blanca” es una composición de Chiquis, la cual fue lanzada en 2015, como una forma de despedirse de su mamá.

La canción figura como una carta de amor y resiliencia hacia su madre, donde con su talento le expresa entre líneas cuánto la extraña y todo lo que aprendió después de su partida.

Durante el décimo aniversario luctuoso de “La Diva de la Banda”, Chiquis decide volver a grabar la canción en versión mariachi como un tributo a su mamá, protagonizando un video musical donde aparece vestida de ángel y muestra imágenes exclusivas de Jenni Rivera.

“Cuando se lanzó originalmente “Paloma blanca”, no estaba contenta con la forma en que se grabó”, declaró la crítica de La Academia 2024.