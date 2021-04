John Cena: El contundente mensaje de Capi Pérez a los fans de Venga La Alegría sobre el luchador.

El queridísimo Capi Pérez pidió una disculpa a todos los televidentes de Venga la Alegría, quienes pensaron que John Cena pisaría el foro de nuestro programa el pasado miércoles.

Muy a su estilo, nuestro querido presentador respondió a la ola de memes que se generaron tras la entrevista que tuvo con el luchador vía Zoom.

“Sé que ayer cuando anunciamos que íbamos a tener a John Cena, se imaginaron que iba a estar aquí sentado, que iba a jugar ‘Sin Palabras’, que iba a cotorrear con los ‘Wiwiriskis’, pero no fue así…”, expresó el comediante en sus historias de Instagram.

Y es que, millones de internautas sacaron su lado más creativo para crear memes y chistes respecto al malentendido de nuestra exclusiva con John Cena.

El también conductor de La Resolana ofreció una disculpa y agradeció a todas las personas que no se perdieron nuestro programa el pasado miércoles.

“A todos aquellos que creyeron que John Cena iba a estar aquí, la verdad una disculpa enorme. Espero que mínimo hayan disfrutado la entrevista por Zoom. A lo mejor si estuvo aquí, pero no lo pudimos ver… Por eso de que you can’t see me”, concluyó nuestro querido Capi Pérez.

John Cena platicó EN EXCLUSIVA con El Capi sobre su participación en ‘Rápidos y Furiosos 9'. ¡Checa todo lo que le dijo!

Así se vivó la entrevista de nuestro Capi Pérez al reconocido luchador John Cena

Nuestro querido Capi Pérez platicó en exclusiva con John Cena sobre su próxima aparición en la novena entrega de Rápidos y Furiosos. El actor estadounidense se dijo feliz por participar junto a grandes leyendas como Vin Diesel.

Por si fuera poco, el luchador profesional prometió a los admiradores mucha diversión y acción en la esperada película de autos.

“Sé que soy nuevo para los seguidores de la franquicia, pero les prometo que Rápido y Furioso 9, absolutamente les entregará eso que están esperando”, expresó el miembro de la WWE.

Sin duda, John Cena nos regaló una gran exclusiva con información inédita, calidad, diversión y muchos memes en las redes sociales.

