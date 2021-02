Batista se niega a compartir créditos en una película con John Cena aunque sus fans se lo pidan.

Batista no tiene interés en actuar junto a John Cena, así lo confirmó cuando un fanatico mostró su deseo de que lo hagan compartiendo imágenes en redes sociales de los comerciales que ambos protagonizaronn durante la noche del Super Bowl.

‘El Animal’ no para en el rodaje de películas, pues estrenará el 1 de octubre la película ‘Dune’, mientras tiene en post-producción ‘Army of the Dead’ y se está filmando ‘Groove Tails’. Al mismo tiempo tiene en preproducción la tercera película de Guardianes de la Galaxia.

John Cena no se queda atrás y tiene pendiente de estreno ‘Fast & Furious 9', mientras tiene en postproducción tres películas ‘The Suicide Squad’, ‘Project X-Traction’ y ‘Vacation Friends’. También tiene en filmación ‘Wipeout’ y en pre-producción ‘The Janson Directive’.

Batista tiene una agenda cinematográfica ocupada, pero en solitario

Tanto Batista como John Cena son hombres muy ocupados del cine actual, así como también de los más solicitados, pero parece que todo será separados.

A pesar de todo lo que tienen en común, no hay interés por preparar algún proyecto cinematográfico juntos, al menos por parte de ‘El Animal’. Aunque desconocemos qué piensa el 16 veces Campeón Mundial de esta misma cuestión, quizá tampoco tenga demasiado interés.

Las estrellas del cuadrilátero estuvieron juntos en el encordado en 74 ocasiones en WWE. Las dos leyendas y futuros miembros del Salón de la Fama del imperio luchístico han sido aggerridos durante los más de diez años que compartieron vestidor.

Pese a que los dos tienen exitosas carreras en Hollywood, nunca han compartido ninguna película e incluso, los dos han entrado en el cine de superhéroes, aunque en universos diferentes.