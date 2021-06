John Cena relata cómo arruinó la boda de su hermano por el alcohol.

Uno de los estrenos más esperados del año es Rápidos y Furiosos 9, ya que todos sus fanáticos esperaban con ansias volver a sentir la adrenalina, emoción y por supuesto, la velocidad.

John Cena platicó EN EXCLUSIVA con El Capi sobre su participación en ‘Rápidos y Furiosos 9'. ¡Checa todo lo que le dijo!

Sin embargo, los integrantes del elenco decidieron mencionar algunas de las anécdotas familiares más emblemáticas que se vivieron, en la que destacó la del luchador John Cena, quien reveló aquella ocasión en que arruinó la boda de su hermano.

John Cena, para esta novena entrega, interpreta a un familiar de Dominic Toretto. El luchador narró el momento espléndido, pues tuvo la idea de invitar los tragos a todos los invitados, pero al parecer esta idea no fue bien recibida.

Aunque todo parece indicar que tanto John como Dan fueron los que bebieron más que los propios invitados, porque terminaron a puñetazos y discutiendo.

Pensé que sería un buen gesto abrir la barra para todos, que mi regalo para los novios fuera que las bebidas corrieran por mi cuenta. Nadie tendría que pagar por nada. Descubrí que fue un error cuando mi hermano Dan y yo nos peleamos a puñetazos en medio de la pista y cerramos la boda

Sin embargo, su familia en vez de intervenir prefirió que terminaran su pelea a golpes y solucionar las cosas, mientras que el resto de los invitados se quedó sorprendido por la escena.

Se podía decir, en ese mismo momento, quiénes eran los invitados y quiénes eran miembros de la familia Cena. Los invitados decían: ‘¿Qué vamos a hacer para detenerlo?’. Y la familia Cena dijo: ‘No, no, vamos a dejar que lo resuelvan’

Su regreso a las luchas

Además, John Cena acabó con los rumores de su regreso a la WWE al confesar que “simplemente no sé cuándo. No he tenido mi último encuentro y espero con ansias el próximo”.