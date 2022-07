Johnny Deep compone canción en contra de Amber Heard.

Johnny Depp y Amber Heard se convirtieron en la expareja más polémica de los últimos meses, luego del juicio por difamación que se transmitió en vivo.

Programa del 21 de abril de 2022 | Continua el juicio de Depp y Amber Heard.

El 1 de junio de 2022 se dio el veredicto final, donde Johnny Depp salió victorioso y se confirmó la difamación por parte de Amber Heard en los supuestos delitos de violencia doméstica .

Sin embargo, el actor de Piratas del caribe no ha dado vuelta a la página de la controversia tras escribir dos canciones que internautas han relacionado con Amber Heard.

El primer tema lleva como título This is a Song for Miss Hedy Lamarr, donde hay una misteriosa línea que podría hacer referencia a su polémica con Amber: “Creo que ya has dicho bastante por una maldita noche”.

El otro tema lleva por nombre Sad Motherfuckin’ Parade, el cual también incluye algunas líneas que han sido relacionadas a la intérprete de Aquaman.

“Creo que ya has dicho suficiente en una maldita noche” y “Estás sentada ahí, como un perro con la comezón del séptimo año; si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano”, son algunas frases de la canción.

Johnny Depp estrena dos temas musicales

El estreno de This is a Song for Miss Hedy Lamarr y Sad Motherfuckin’ Parade ha causado todo tipo de opiniones en las redes sociales, pues Johnny Depp no dudó en promocionar uno de los temas en Instagram.

El actor estadounidense publicó una foto de la actriz Hedy Lamarr, cuya filmografía destaca por cintas como The Female Animal, The Story of Mankind, The Eternal Female y más.

Johnny comienza a retomar su carrera artística tras largos años de polémica, así que no ha dudado en agradecer a sus fans más leales por confiar en su inocencia.

“Hemos recorrido el mismo camino juntos... y ahora todos avanzaremos juntos”, escribió debajo de un video en TikTok.

