Se viste del Joker y se roba el Batimóvil. (VIDEO)

En algunas ocasiones la realidad supera a la ficción, pues recientemente se filtró en las redes sociales el video de un hombre vestido al estilo del Joker llevándose el Batimóvil a bordo de un vehículo, tal y como muchos fans siempre lo imaginaron.

Este momento fue capturado por un usuario de la plataforma Reddit, en el video se puede apreciar cómo el hombre disfrazado de Joker está paseando por las calles de Sao Paulo, Brasil, además fue grabado transportando el mítico Chevrolet Impala que aparece en la cinta “Batman Regresa” de 1992 y que estuvo bajo la dirección de Tim Burton.

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También, en el video de unos segundos que se ha viralizado, se puede apreciar a un ciudadano gritar, mientras está tocando la bocina:

Mira, es el auto de Batman y mira quién conduce… ¡Wassup Joker!

Tras ver esta situación, el aterrador e inigualable Joker inspirado en la versión de Heath Ledger, sonrió y levantó el pulgar para saludarlos.

Hasta el momento, este clip ha causado gran sensación entre los internautas, pues han mostrado su diversión al ver al Joker en acción.

Este es un Joker práctico para hacer un crimen. No es mentira, he visto este vehículo cerca de donde vive mi abuela, muy increíble

La creatividad de las redes sociales es increíble

Sin duda, las redes sociales no han dejado de sorprendernos día con día, pues cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, la creatividad de los usuarios aparece.

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Recordemos que, durante la pandemia, el arte de las personas explotó como una forma de entretenerse durante el tiempo que estuvimos en confinamiento.

