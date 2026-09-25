La temporada de Halloween es la oportunidad ideal para poner en práctica algunos de los diseños de piñatas de momia que traemos para ti.

Con estos proyectos DIY podrás desplegar toda tu creatividad, además de obtener un resultado perfecto para llenarlo de dulces y llevarlo a la próxima fiesta de disfraces.

Elaborar tus propias piñatas en tu casa te permitirá pasar un buen momento en familia, además de que reciclarás cajas de cartón y otros materiales que ya no utilices.

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3 diseños de piñatas de momia para hacer en Halloween

La momia clásica redonda hecha con base de globo

Infla un globo grande de fiesta hasta que adquiera una forma esférica y sujétalo bien. Prepara un engrudo casero con agua y harina y utilízalo para pegar entre 4 y 5 capas de papel periódico sobre el globo.

Deja secar 24 horas y revienta el globo con una aguja. En la decoración, utiliza papel crepé de color blanco o hueso y córtalo en tiras largas, envuelve la esfera en forma desordenada, simulando el vendaje de la momie.

Recorta círculos grandes de fomi de color amarillo o verde neón y pégalo para simular los ojos, cubriéndolos parcialmente con unas últimas capas de listones de papel.

La momia clásica redonda hecha con base de globo|Pinterest

Diseño de momia atáud o rectangular con cajas de cartón recicladas

Utiliza una caja rectangular alta y refuerza todas sus uniones internas con abundante cinta. Con la ayuda de un cúter, puedes recortar los bordes superiores de la caja para darle una silueta hexagonal que asemeje un sarcófago o ataúd.

Para el forrado, puedes utilizar papel china blanco o incluso rollos de papel higiénico de hoja gruesas para envolver la caja y deja algunas tiras de papel colgando desde la base de la piñata.

Piñatas de momias para Halloween|Pinterest

Miniiñatas con tubos de papel

Sella el fondo de varios tubos de papel higiénico con un pedazo de cartón o cartulina. Envuelve cada tuvo con gasas o vendas reales y pega un par de ojos móviles de plástico al frente, además de utilizar un marcador negro para dibujar una pequeña boca sorprendida.

