Mientras en México el arroz suele servirse como guarnición, en Japón el arroz glutinoso puede convertirse en un dulce tradicional

Aunque el arroz es un alimento presente en la gastronomía de distintos países, la manera de prepararlo y consumirlo puede cambiar por completo dependiendo de la cultura. En México, por ejemplo, es común encontrarlo como acompañamiento de diferentes platillos, mientras que en Japón existe una variedad de arroz que es fundamental para preparar algunos de sus dulces más tradicionales. Se trata del mochigome, un tipo de arroz glutinoso que, gracias a su textura pegajosa después de cocinarse, se utiliza como base para preparar el famoso mochi. Esta diferencia demuestra cómo un mismo cereal puede formar parte de recetas completamente distintas y convertirse en un alimento salado, un acompañamiento o incluso un postre.

¿Por qué el arroz japonés puede convertirse en un dulce?

A diferencia del arroz de grano largo que suele utilizarse en México para preparar guarniciones como el tradicional arroz rojo con verduras, el mochigome tiene una mayor cantidad de amilopectina. Esto hace que, de acuerdo con Japan Travel, al cocinarse adquiera una textura mucho más pegajosa y elástica, característica que resulta fundamental para preparar el mochi. Tradicionalmente, el arroz cocido se coloca en un recipiente de madera conocido como usu y se machaca con un mazo llamado kine hasta conseguir una masa suave, elástica y bastante pegajosa. A partir de ella se pueden elaborar diferentes variedades de dulces japoneses, algunas de las cuales incluso han incorporado ingredientes modernos.

