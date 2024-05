En plena gira por Latinoamérica, los Jonas Brothers ¡cancelan fechas!

¡Urgente! Jonaticas, corran la voz para que ningún fan de los Jonas Brothers asista al concierto de estos hermanos, ¿la razón? Algunas fechas de sus conciertos en Méx fueron pospuestas debido a causas de fuerza mayor, ¡entérate para cuándo regresarán!

Dua Lipa confesó que nunca pensó que tendría tanto éxito [VIDEO] Dua Lipa confesó que la prosperidad de su carrera le tomó por sorpresa. Sin embargo, está dispuesta trabajar para mantener su trayectoria en ascenso.

¿Los Jonas Brothers cancelaron sus conciertos en México?

Fue esta mañana del 3 de mayo, horas previas a su primer concierto de 2024 en la Arena Ciudad de México, que Nick Jonas anunció mediante un video en Instagram, que las fechas para Ciudad de México y Monterrey de los próximos días serían cancelados; pero afortunadamente los hermanos tuvieron a bien reprogramar las 4 fechas para sus fans mexicanas que tanto los esperaban desde diciembre de 2023 que se anunciaron las fechas para “Five Albums. One Night. The World Tour”

¡Estas son las razones del divorcio entre Joe Jonas y Sophie Turner!

Así que, ¡no te preocupes! Tienes más tiempo de conseguir un gran outffit para la onceava gira de los Jonas Brothers.

¿Por qué pospusieron fechas para Ciudad de México y Monterrey?

Resulta que en el video que Nick Jonas grabó y subió por la mañana de este viernes en Instagram, que confirmó su contagio de influenza-A. Aunque fue desde el pasado martes 30 de abril que en el concierto que tuvieron en Cancún, se le notaba enfermo al Jonas más joven de la banda, y aunque intentó dar su mejor esfuerzo, era evidente que su garganta no soportaba cantar por mucho tiempo; incluso, hay videos donde Nick Jonas está tosiendo en pleno escenario.

Hola chicos. He tenido la desagradable cepa de influenza-A que ha estado dando vueltas, y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos ser capaces de darles el mejor espectáculo y no soy capaz de hacerlo para los espectáculos en México en este momento.

Fuentes cercanas aseguran que el staff, e incluso, el mismo Nick Jonas, esperaron hasta esta mañana de viernes por si había mejoría, para tomar la decisión de dar o no los próximos conciertos. Aunque recuérdese que los Jonas Brothers tienen ya antecedentes de cancelar sus fechas en México, tal como sucedió en 2022.

Esta es la enfermedad que padece Nick Jonas

Las nuevas fechas de los conciertos pospuestos de los Jonas Brothers

Para su gira por México, los Jonas Brothers visitarían Cancún el 30 de abril, Ciudad de México el 3 y 4 de mayo, Monterrey 6 y 7 de mayo. Lastimosamente, solo alcanzaron a presentarse en tiempo y forma en Cancún, pero en el mismo post de Instagram, dieron las nuevas fechas para sus fans mexicanas.