Se filtran las razones por las que Joe Jonas le pidió el divorcio a su esposa

Las separaciones y divorcios de famosos no cesan y lo que inició como un rumor se ha vuelto una realidad, pues Joe Jonas le pidió el divorcio a su esposa Sophie Turner, así lo dio a conocer el portal de entretenimiento TMZ.

A cuatro años de haber contraído matrimonio, Joe Jonas y Sophie Turner han decidido ponerle fin a su romance y tal parece que su divorcio se arreglará en los tribunales, pues tienen dos hijas (Willa y Malti Marie).

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El cantante de 34 años presentó una petición en Miami, Florida para ponerle fin de forma oficial a su matrimonio de cuatro años con la actriz de “Game of Thrones”, pues el vínculo que los unía está totalmente roto, reveló E! News.

¿Qué pidió Joe Jonas? El exintegrante de Jonas Brothers ha solicitado la “responsabilidad compartida” con Sophie Turner, así mismo, pidió un plan de crianza para sus hijas Willa y Maltie Marie, además de contacto frecuente con ellas.



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De igual forma, Joe Jonas reveló que tanto él como ella pueden solventar los gastos de manutención de sus dos hijas; sin embargo, desea que los tribunales sean los que establezcan lo que es justo.

¿Por qué Joe Jonas le pidió el divorcio a su esposa?

De acuerdo con TMZ, la pareja tiene problemas desde hace varios meses (6), incluso cada uno se la pasa por su lado. También se sabe que las pequeñas han estado viviendo con Joe Jonas los últimos tres meses, esto a pesar de su gira por Estados Unidos con los Jonas Brothers.

La pareja se habría distanciado debido a sus diferentes actitudes. Una fuente señaló que “a ella le gusta la fiesta, a él quedarse en casa. Tienen estilos de vida muy diferentes”.

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Hace una semana se dio a conocer que la pareja se encontraba en una crisis, incluso ambos fueron vistos sin sus anillos de boda, lo que avivó todavía más los rumores.

¿Joe Jonas confirmó la separación?

A través de sus redes sociales, Joe Jonas emitió un comunicado informando que se encuentra en proceso de divorcio: “Luego de cuatro maravillosos años de matrimonio, ambos hemos decidido amigablemente terminarlo. Hay muchas especulaciones sobre el por qué, pero la verdad es que es una decisión de los dos”.