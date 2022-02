Jorge Salinas se considera bendecido por seguir con vida tras terrible enfermedad.

Jorge Salinas estuvo al filo de la muerte en repetidas ocasiones.

A simple vista luce muy bien actualmente, por lo que pocos se imaginan que Jorge Salinas estuvo a punto de perder la vida hace unos años, por lo que se siente muy bendecido de seguir en este mundo a pesar de la terrible enfermedad que padeció.

“Yo no debería estar ni vivo ¿Me entiendes? Entonces estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar con el público, de estar casado con Elizabeth, no tengo más que puro agadecimiento en la vida”, dijo el actor.

“Tuve una tromboembolia pulmonar hace 11 años y el 99% muere, entonces soy una persona bendecida y aquí estoy”, añadió.

Jorge Salinas está preocupado por su columna vertebral

Jorge Salinas está preocupado por su columna vertebral, pues requiere de una cirugia, pero le da miedo que se la practiquen por temor a quedar mal, así que prefiere tomar tratamientos alternativos para sentirse mejor y retrasarla el mayor tiempo posible.

“Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, eso es definitivo, yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía, está complicada, es de altos niveles, por lo que preferí mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema”.

Finalmente, el actor habló un poco de la pérdida de su querido padre, misma que ocurrió hace ya casi dos años atrás, pero que representó una de las experiencias más dolorosas en toda su vida.

“Se murió el dia 12 de febrero, lo guardé porque me dolió en el alma, estaba yo grabando, terminé mi día de grabación y me fui después al sepelio y me dolió mucho, entonces no quise compartirlo, gracias por respetar ese momento de dolor”, expresó Jorge Salinas, quien iba acompañado de su esposa Elizabeth Álvarez.

