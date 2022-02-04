Alfredo Adame presume sus armas: “Las usaría si estoy en peligro”.

El día de ayer, Alfredo Adame nos mostró sus armas, las cuales asegura tiene bien guardadas y cada una cuenta con su permiso.

Esta arma, yo no te la daría, yo sí la manipulo, la manipulo para arriba. Está desabastecida totalmente, nunca te la daría con un tiro

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Así fue como la tarde de este miércoles, Alfredo Adame convocó una conferencia de prensa en su casa para mostrar a la prensa sus permisos de posesión y portación de armas de fuego y aclarar que no enfrenta ninguna controversia legal en torno a este tema.

Estas armas, normalmente, están en mi caja fuerte y tienen candado, candado de seguridad. De mi abuelo, era la favorita. No puedes tener más de 10 armas entre largas y cortas en tu permiso de transportación y si mal no recuerdo, 14 armas entre largas y cortas en tu registro, ustedes podrán corroborar que son documentos verdaderos

Entonces, aquí dice: ‘Secretaría de la Defensa Nacional, año, campo militar número 1, Alfredo Adame’ y dice que yo puedo transportar una escopeta de dos cañones browning…

¿Alfredo Adame usaría sus armas en caso de estar en peligro?

El polémico conductor y actor aseguró frente a los medios de comunicación que en caso de sentirse en peligro, sí usaría sus armas.

Si yo veo mi vida en peligro y mi integridad, mis bienes y todo el rollo, por supuesto que la voy a usar y más si es del arma de ese tipo. Yo, no porto las armas, ni las traigo en el cinto como dijo este estúpido, loquito

Alfredo Adame aseguró que sus permisos están vigentes, por lo que no le pueden decomisar sus armas.

¿Por qué me las van a decomisar?, no está nada vencido, los registros ahorita se los voy a enseñar, mis registros están vivos y cada año si yo voy a los clubes de tiro… renuevo estos permisos de transportación, el último fue en 2019, ya todo el 2020 no fue y ahorita no he ido

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El actor tiene una gran suma de dinero invertida en su colección de armas, pues dice que desde su infancia ha estado en ese ambiente.