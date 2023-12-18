“Se fue tranquila”, así se despidió Jorge Zamitiz de Rosita Pelayo
A días del deceso de la actriz Rosita Pelayo, Jorge Zamitiz, quien confirmó el deceso, contó cómo fueron los últimos momentos de la actriz en el hospital.
De acuerdo a lo que cuenta Jorge Zamitis, periodista y amigo de Rosita Pelayo, la actriz “se fue tranquila y muy en paz”. Debido a que fue internada el viernes, los doctores les comunicaron a sus seres queridos que era cuestión de horas para que ella descansara. Jorge comentó que ella siempre se mostró valiente y fuerte ante las adversidades.