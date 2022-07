José Dossetti reveló por qué quiso estrangular a su hermana.

José Dossetti contó la razón por la que agredió a Mónica Dossetti.

Después de haber sido exhibido en un video donde se le ve estrangulado a su propia hermana, Mónica Dossetti, quien padece esclerosis múltiple, José Dossetti rompe el silencio y revela el trasfondo de la situación que vive a nivel personal y emocional.

Conmovido, José lanza un llamado de auxilio para su hermana, su familia y hasta para él mismo, pues dice que económica y mentalmente no está nada bien, al grado de asegurar que antes de pensar con acabar con la vida de su hermana, él mismo pensó en suicidarse.

“Pasó por mi mente quitármela yo todo el tiempo, no por esto, sino desde antes. Estoy en tratamiento... no me va bien y ya. Tengo días muy malos en general, ese día estaba saturado de problemas de todo tipo, tengo gastos por todos lados, tengo hijos, pago renta y tengo poco trabajo”, dijo a la prensa.

José Dossetti prefiere ir a prisión antes que continuar viviendo en un infierno

José aseguró que intentó arreglar las cosas con su hermana, pues nunca había sucedido algo similar: “A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños”, contó.

“No tengo justificación, es indefendible mi actitud en el video. Estoy en terapia, tengo un par de años que me va muy mal. Uno despierta nada más para pagar cuentas”, continuó.

José Dossetti dijo haberse arrepentido tanto el mismo día que agredió de su hermana, que estuvo a punto de entregarse a las autoridades.

“El del video soy yo... yo busqué ayuda en el mismo día. Tengo tantas deudas y tan mala economía que aunque sea allá me pagan el psicólogo y me sale gratis, me dan de cenar y cama para dormir”, dijo sobre sus deseos de ingresar a prisión.

Pero, ¿qué dice sobre los otros dos videos que José Cabello prometió entregar a la Fiscalía? Recuérdese que Cabello fue quien filtró el video a las redes sociales y que fue grabado por un sistema de cámaras.

“Ojalá entregue videos donde le di sus desayunos a sus horas, la traté bonito, y eso fue diario tres veces al día. Ojalá entregue cuando estamos viendo películas”, concluyó.

