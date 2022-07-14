Revelan los deseos suicidas del hermano de Mónica Dossetti.

Pepe Cabello, vecino de Mónica Dossetti en Tepoztlán, se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para confirmar que él grabó los videos de violencia en contra de la actriz.

Recuérdese que la actriz estuvo a punto de ser estrangulada por su propio hermano José, momento que quedó grabado por el sistema de vigilancia de Pepe Cabello.

Por si fuera poco, Pepe revela que existen más videos donde José Dossetti expone sus deseos por suicidarse.

"En otro video, él la amenaza con suicidarse porque también tiene una enfermedad terminal, que según dice él, está obrando sangre y no va a dejar que lo trate ningún médico, y se va a suicidar. Ese material se lo tengo que entregar a la fiscalía para que ellos lo analicen con los peritos, psicólogos y psiquiatras, y vean el comportamiento anormal", comentó a este programa.

El vecino de Mónica asegura que existen cámaras en el domicilio de la actriz para monitorearla y cuidarla debido a su padecimiento de esclerosis múltiple.

"Hablé con su hermana y le dije lo que estaba pasando, pero ella tenía temor por la circunstancia de que José tiene síntomas suicidas. No queríamos un desenlace grave que pudiera suceder", dijo

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Hermano de Mónica Dossetti tenía intenciones de suicidarse

Pepe Cabello confirma que José Dossetti consume sustancias tóxicas debido a sus problemas de ansiedad, y él tiene conversaciones que lo comprueban.

"Tengo un chat donde él me pide ayuda para conseguir rivotril porque toma ansiolíticos. Siempre ha tenido problemas de carácater y de ansiedad", dijo.

La semana pasada, José quitó las cámaras de seguridad y cambió de teléfono. Me habló un amigo en común y me dijo que lo vio en la calle como zombie

Pepe Cabello también confiesa que el propósito era hacer un documental de la enfermedad que padece Mónica, razón por la cual había cámaras en su casa: "Es una persona que está muy dañada física y mentalmente", concluyó sobre el estado de salud de la actriz.

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