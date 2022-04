José Eduardo Derbez habló del fan que decepcionó por no estar borracho.

José Eduardo Derbez vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional, pero fiel a su estilo sigue manteniendo la humildad, por lo que abrió su corazón y reveló una mala experiencia que vivió hace tiempo con un fan.

El comediante se llevó una fuerte decepción al conocer el concepto que algunas personas tienen de él, todo esto lo contó en el podcast de Pedro Nieto.

Iba caminando con mi novia y me dice una señora: ‘¿Me puedo tomar una foto?’ y le digo ‘Sí'. Me dice: ‘¡Ay! Estás sobrio, ¿verdad? Es que yo siempre me imaginé que si algún día te encontraba te iba a ver pedo, tomando, vomitando, o sea ahogado porque así eres tú’

La polémica reacción de José Eduardo Derbez

El actor y comediante quedó completamente sorprendido por las declaraciones de la fan, pues José Eduardo Derbez no tenía una impresión real de lo que la bebida le causaba a su imagen ante sus fieles seguidores.

Al darse cuenta de que José Eduardo Derbez estaba sobrio y no borracho, la fan se tomó la foto con el actor, pero la experiencia no fue la misma o al menos no la que ella esperaba.

Decepcionada la mujer de no verme pedo... Le prometo yo que a la próxima voy a estar esperándola y voy a estar pedo a ver cuándo llega usted y me la vuelvo a topar

