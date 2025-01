José Eduardo Derbez habló recientemente sobre diversos temas, desde la situación de su familia ante los incendios en California, hasta su experiencia como padre y la polémica generada por los comentarios de su padre, Eugenio Derbez , sobre la pronunciación de Selena Gómez en la película “Emilia Pérez” . En este sentido, el actor dejó claro que no defiende a su padre ante las críticas públicas, aunque reconoce que la crítica es una constante en su familia.

José Eduardo Derbez revela cómo está su familia tras lo incendios en Los Ángeles

La actual pareja de Paola Dalay comenzó hablando sobre la difícil situación que se vive en California debido a los incendios. Con preocupación, informó que su padre, Eugenio, y sus hermanos Aislinn y Vadhir, quienes residen en Los Ángeles, se encuentran bien hasta el momento, aunque reconoce que hubo momentos de riesgo y dificultades de comunicación: “De verdad que qué desgracia, pues nada, obviamente toda la gente allá está en mis oraciones. Yo estoy en contacto con mi papá todo el tiempo, y bueno, hasta ahorita están bien, sigue habiendo creo que riesgo”, comentó.

Te puede interesar: Hussam Núñez envía mensaje a su exnovia Romina Marcos y a su nueva pareja

José Eduardo Derbez opina que su padre es un ‘duro crítico’ [VIDEO] José Eduardo Derbez opina sobre las críticas que hizo su padre a la película ‘Emilia Pérez’, piensa que es un duro crítico.

José Eduardo no defiende a su padre por sus comentarios a ‘Emilia Pérez’

No obstante, uno de los puntos centrales de la conversación fue la reacción de José Eduardo ante la polémica generada por los comentarios de su padre sobre la pronunciación de Selena Gómez en español. Por lo anterior, el actor se mostró desconcertado ante la costumbre de atacar a los hijos por las declaraciones de Eugenio. “No, casi siempre cuando él dice algo, se van en contra de los hijos, entonces no entiendo por qué. O sea, nunca he entendido eso, pero bueno, es parte de, digamos”, expresó.

Además, reveló que su padre también es crítico con el trabajo de sus propios hijos, aunque lo hace de manera privada. “Chance no lo hace en público, pero claro que nos critica. Luego le digo que suba un video si quieren para que estén más tranquilos”, añadió con cierta ironía. Con estas declaraciones, José Eduardo dejó claro que no se siente obligado a defender públicamente las opiniones de su padre, reconociendo que la crítica forma parte del ámbito familiar.

Te puede interesar: El último adiós a Iliana de la Garza, revelan la causa de su muerte