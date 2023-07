José Emilio Fernández Levy, nieto de Talina Fernández, en Ventaneando.

Este martes tuvimos un invitado de lujo en el foro de Ventaneando, se trata de José Emilio Fernández Levy, hijo de José María Fernández ‘El Pirru’ y la finada actriz Mariana Levy, quien nos habló en exclusiva sobre la herencia que le dejó a él y a sus hermanas (María y Paula) su madre.

¿Qué dijo José Emilio Fernández Levy? El joven de 19 años de edad declaró que tiene la intención de estudiar derecho, ya que el gusto le nació a raíz de la controversia legal que existe en torno a la herencia de su madre, la cual no ha podido ser cobrada.

El joven pensó que al cumplir la mayoría de edad cobraría la herencia que su madre les dejó, pero esto no ha podido ser posible, ya que el proceso requiere una serie de etapas (cuatro). “La primera etapa es el reconocimiento de la herencia, que esa ya está, luego es el reconocimiento de bienes (…), el tercero es la adjudicación y la cuarta la repartición entre los herederos”.

¿Qué ha trabado el proceso?

Sobre cuáles han sido las trabas para que no haya sido repartida la herencia de su madre, José Emilio Fernández Levy aseguró que “los papeles que se están metiendo sin necesidad”, como ampliación de inventario, apelaciones y amparos, mismos que han sido metidos por el abogado de su hermana María.

El principal problema gira en torno a que cuando se vendió la casa de su mamá se usó una parte del dinero de María para pagar algunos servicios. “Ahorita lo que quiere María es que se divida todo entre tres y que se le pague”.

¿Qué queda de toda la herencia de Mariana Levy?

En cuanto a los bienes que les dejó su madre, José Emilio Fernández Levy recalcó que únicamente queda el dinero de la casa de Bosques de Las Lomas y la casa de Sumiya. Cabe mencionar que la propiedad de Morelos está en conflicto por el adeudo que se tiene en cuanto al mantenimiento y que de acuerdo con el joven ya asciende a un millón 200 mil pesos.

El nieto de la finada Talina Fernández lamentó que su padre la haya dejado caer y que no le invirtiera en el mantenimiento. Así mismo, mencionó que ahorita se encuentra viviendo solo en dicha propiedad (Sumiya) porque su padre piensa que él fue el que movió las cosas para que lo desalojaran del inmueble, pero en realidad fue una orden de la juez.

Fernández Levy aseguró que él ya le había firmado el usufructo del inmueble a su padre para no tener problemas, con la condición de que le pagara el mantenimiento, pero con todo y eso se salió.

¿Por qué hay una orden de aprehensión y de desalojo contra ‘El Pirru’? De acuerdo con José Emilio, la orden la emitió un juez porque su padre en 2014 tomó posesión de la propiedad sin avisarle a nadie.

Sobre la propiedad de Bosques de Las Lomas, Fernández Levy declaró que fue vendida en 2006-2007 y ese dinero es lo que están peleando ahorita. “Mi dinero está en un juzgado, en un cheque”.

¿Qué le ha dejado la herencia de su madre?

El joven de 19 declaró que la herencia de su madre lejos de traerle cosas buenas “me ha traído cosas horribles, me ha distanciado de mi familia muy feo, realmente ahorita estoy muy solo, mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación lamentablemente, aunque ahorita como que estamos progresando (…)”.

Llamó la atención cuando José Emilio Fernández Levy sentenció que la administración de Sumiya no le está permitiendo pagar la deuda, ya que “es pagar todo o nada”, incluso que ya le cortaron algunos servicios, algo que es ilegal.

¿Ha intentado arreglar las cosas con sus hermanas?

José Emilio aseguró que sí: “Nos hemos sentado 3-4 veces María, Paula y yo, pero mira, lamentablemente siempre ha estado el abogado de María ahí, y yo en lo personal, no me cae bien, desconfío mucho de él y como que nunca hemos podido llegar a un acuerdo, entonces me da largas”.

¿Le tocó algo de la herencia de su abuela Talina Fernández?

Al preguntarle a José Emilio si le había tocado algo de la herencia de su abuela, el joven aseguró que sí gracias a su tío Pato, quien habló con su abuela y le dijo que si había incluido a María lo justo era que incluyera a Paula y a él, aunque desconoce qué les dejó.