¿Hay romance entre Imelda Tuñón y Leonardo Garcia? La ex de Julián Figueroa lo revela

A raíz de la foto que subieron de Leonardo García e Imelda Tuñón juntos a redes sociales, se empezó a especular que entre ellos pudiera estar iniciando una relación amorosa. Es la cantante quien hace frente a estos rumores.

¿Qué dijo Imelda Tuñón?

En charla exclusiva para Venga La Alegría, Imelda Tuñón declaró “que nos tomamos una foto y se fue a su casa, o sea, nada que ver. Es feo que hagan polémica de cosas como esa porque nada que ver. Aparte es grave y me parece una falta de respeto para su pareja que también estén insinuando que tenemos cosas, cuando saben perfectamente que él tiene una pareja y sobre todo por una fotografía en donde no nada más salgo yo”.

"Sí tenemos una foto donde salimos los dos, pero salen más personas y fue una reunión de varias personas, no nada más mía con él”, agregó Imelda Tuñón.

¿Imelda Tuñón está soltera? Así mismo, la viuda de Julián Figueroa reiteró que está completamente soltera. “Sí estoy soltera”, dijo Imelda Tuñón.

¿A Imelda Tuñón no le gusta que la comparen con otras cantantes?

Después de que el productor, Antonio Escobar, dijera que el proyecto musical de Imelda Tuñón se asemejaría el de Ninel Conde y Ana Bárbara, ellas nos dice si le molesta que se hagan ese tipo de comparaciones.

“No, no, no, sin caer en comparaciones por supuesto porque las que están, yo las respeto muchísimo y ellas están posicionadas, son unas reinas”, señaló y agregó que “no me molesta (que me comparen con Ninel), fíjate que nos seguimos en redes sociales y yo la admiro mucho, se me hace una mujer que es muy fuerte y que lleva muchos años de carrera, o sea, yo quiero hacerlo pero sí ir por esa onda, pero que sea actual”.

¿Cómo va el conflicto con Maribel Guardia?

“Esto va a ir para largo, entonces, de avance de ese tema la verdad estoy cero enterada porque están cerrados tribunales, van a pasar muchas cosas, la ley en México es muy lenta, digo; yo creo que se va a solucionar bien algún día, no sé cuándo, no sé si este año o el próximo, pero alguna solución tiene que haber, no hay problema que dure 100 años. Yo creo que también ayuda a sanar cosas que tengamos personales cada quien”.