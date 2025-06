Yuri lanza inesperado mensaje sobre Belinda que interpretó sus temas en “Mentiras, la serie”

Yuri reacciona a la interpretaciones que Belinda ha realizado en la exitosa serie “Mentiras” de algunos de sus temas icónicos, mismos que en redes sociales, en su mayoría, han elogiado a la ‘Princesa del Pop en México’.

Te puede interesar: El curioso documento que Yuri tuvo que mostrar para ver a Katy Perry

¿Qué dijo Yuri?

“Me gusta, me gusta, Belinda tiene otra forma de cantar, ella tiene su estilo y cuando me dijeron está cantando “Detrás de mi Ventana”, dije: ‘¿Qué y en mi tono? Ah, qué vieja tan arriesgada de veras, qué bárbara’ y cuando me la pasaron los fans y cuando lo escuché dije ‘lo hace muy bien’. Su estilo, su estilo es diferente al mío pero lo hace bien”, declaró Yuri.

Yuri y Ángela Aguilar presentarán pronto una colaboración musical [VIDEO] Yuri y Ángela Aguilar presentarán pronto una colaboración. La veracruzana comparó la relación de Ángela y Christian Nodal con la que ella tuvo con Fernando Iriarte.

¿Qué opina Yuri de que se le bajaron los tonos a las melodías?

Hay quienes consideran que las versiones de Belinda no se comparan con las de la jarocha por los niveles de tono que se le bajaron a las melodías.

“La verdad muy bonita, yo no la he podido ver, ella no es mi amiga, es mi compañera de trabajo, la he visto una o dos veces, pero sí me encantaría verla, me encantaría decírselo cara a cara… El papel está estupendo, actuó muy bonito, ella siempre se cuida mucho, es una persona que está haciendo su carrera y poco a poco va subiendo escalones y eso la ha dignificado más todavía porque aquí está demostrando que tiene su voz y que se defiende a su estilo”, recalcó la cantante jarocha.

Te puede interesar: Belinda publica mensajes tras polémica con Adrián Marcelo