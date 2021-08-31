José Joel sugiere tratamiento psiquiátrico para las “Saras” y Manuel José.

José Joel estalla nuevamente en contra del colombiano Manuel José.

Debido a la ola de mentiras que José Joel asegura que dicen su hermana Sara Sosa, la madre de ella, Sara Salazar y el imitador Manuel José, el hijo de 'El Príncipe de la Canción' considera que los tres personajes en cuestión necesitan ayuda profesional.

Gracias por el guiño a José José, pero hay maneras, eso ya es una enfermedad, ya hay una situación psicológica y psiquiátrica que también dentro del paquete que se les está haciendo a las “Saras”, ya ves que andan muy de la manita, también vamos a incluir a este niño para que le revisen la cabeza

Según contó José Joel a Ventaneando en entrevista, su hermana Sara siempre busca ser el centro de atención, que todo sea para ella, que la volteen a ver a ello y ha hecho mal las cosas desde el inicio de sus diferencias.

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José Joel opina que Manuel José José no le llega ni a los talones a su padre

José Joel considera que el imitador colombiano Manuel José no le llega a su fallecido padre ni a los talones, ni personalmente, ni vocalmente e incluso le aconseja imitar a Juan Gabriel o a Raphael, pero ya no a su padre.

No tienes nada que hacer volteando a ver a José José, no le llegas ni a los talones, ya no sigas tu vocalmente, sino personalmente, todo lo que este niño viene arrastrando, nada que ver con la gran persona que es José José

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