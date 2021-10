La rechazan del trabajo por “sonreír mucho” durante entrevista.

María Manuela Fernández, joven argentina en busca de empleo, se viralizó en todas las redes sociales tras dar a conocer que fue rechazada de una vacante por sonreír demasiado.

Fue a través de LinkedIn, donde la argentina exhibió el feedback por parte de la empresa donde tuvo su entrevista.

“Nos pareció interesante tu CV y lo que tienes para aportar a la empresa, pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática; no nos parece muy profesional una persona que sonríe toda la entrevista”, subraya el correo que se viralizó en todas las redes sociales.

“No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en el futuro. Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad”, continúa.

El correo de la empresa desató todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, donde los internautas criticaron la decisión de los reclutadores.

“No pueden calificarte en una entrevista por sonreír demasiado”, “Qué mal que se aprovechen de una persona positiva y feliz” y “Solo quieren robots”, fueron algunos comentarios por parte de los cibernautas.

Joven argentina reacciona a todo el apoyo en las redes sociales

María Manuela Fernández tiene claro que “su risa es más fuerte”, por lo que jamás dejará de sonreír y ser simpática con otras personas.

“Al principio me enojé, pero ahora me río... creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva”, escribió en LinkedIn.

Por lo pronto, la joven ya tiene múltiples propuestas de trabajo, donde los reclutadores aseguran que María Manuela puede sonreír de oreja a oreja y mostrar su lado más simpático.

La historia dio vuelta por todas las redes sociales, pues miles de personas se sintieron identificadas con la anécdota de la mujer argentina.

Además, otros internautas comenzaron a exhibir correos de respuestas absurdas por parte de sus reclutadores en entrevistas de trabajo.

