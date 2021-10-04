Expareja festeja junta su divorcio con una gran borrachera. (VIDEO)

En redes sociales podemos encontrar todo tipo de videos, desde los más sorprendentes hasta los más divertidos, muchos de estos haciéndose virales.

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Tal es el caso de una expareja que compartió un video de uno de los momentos más felices de su vida. Aunque todos podrían imaginar que se trataría de una propuesta de matrimonio, la espera de un hijo u otro tipo de situación, los jóvenes sorprendieron al mencionar que el motivo de su celebración era su divorcio.

El divertido clip causó gran furor en la plataforma TikTok, pues suma miles de reproducciones y comentarios por lo insólito del caso.

El visual fue compartido en la red social por la usuaria @feernandarodriguez1. Rápidamente se llenó de reacciones y comentarios, pues hubo quienes se mostraron inspirados por la pareja al terminar de la mejor manera su relación, aunque otros consideraron incorrecto que celebraran juntos su divorcio.

En las imágenes que fueron compartidas se puede escuchar a la mujer decir "¡Al fin me libré de este perro! ¡Cómo te odio!", mientras brindaba.

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