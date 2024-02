Joven con botarga de ajolote se declara en público y es rechazado

¡Se declara en público y es rechazado! En las redes sociales, se ha vuelto viral la historia de un joven que decidió vestirse de ajolote en San Valentín para declarar su amor, pero desafortunadamente fue rechazado. La verdad es que la creatividad no le faltó, pero parece que a la persona que le gustaba no le hizo mucha gracia la idea.

El video de este “ajolote enamorado” ha causado sensación en TikTok, donde podemos ver cómo la gente se las ingenia para demostrar su amor en el Día de los Enamorados. Desde flores hasta corazones, ¡hay de todo un poco! Pero este chico decidió ir un paso más allá y optó por un disfraz de ajolote.

Daphne se está dando cuenta de la verdadera forma de ser de su novio Axel [VIDEO] Daphne es novia de Axel, dice que lo conoce de apenas un mes pero está completamente enamora de él, aunque al parecer no lo conoce completamente.

El pobre hombre, con su traje de ajolote rosa, caminaba con la cabeza gacha después de ser rechazado. ¡Imagínate la escena! La gente a su alrededor no podía contener la risa y la tristeza al mismo tiempo. Y para ponerle la guinda al pastel, le pusieron de fondo la canción triste de Juan Gabriel, “Yo no nací para amar”. ¡Qué dramático todo!





Pero no todo estaba perdido, una mujer con un ramo de rosas intentó animar al ajolote desconsolado. ¡Menos mal que alguien le dio un poco de ánimo! Aunque al final, el joven siguió su camino con la cabeza gacha y el corazón roto.

¿Cómo reaccionaron los internautas en redes sociales?

Las redes no tardaron en reaccionar a este video tan peculiar. Con más de 176 mil me gusta y casi mil comentarios, la gente no pudo evitar expresar su opinión. Algunos consolaban al “ajolote enamorado”, otros se burlaban un poco de la situación. ¡Pero qué risa!

En fin, parece que este hombre no tuvo mucha suerte en el amor con su disfraz de ajolote. ¡Pero al menos nos hizo reír a todos! A veces, el amor puede ser un poco complicado, ¡pero siempre hay que seguir adelante! ¡Ánimo, ajolote soldado, la guerra del amor no ha terminado! ¡Y quién sabe, tal vez la próxima vez encuentres a alguien que valore tu originalidad!

También te puede interesar: Mujer demanda y le pide el divorcio a su esposo que no se baña