Mujer demanda y le pide el divorcio a su esposo que no se baña.

Bien dicen que el matrimonio es la aceptación de la realidad de una persona diferente a ti. Por supuesto, esto implica sus propias costumbres y ritos. No obstante, existen detalles que unos no están dispuestos a tolerar. Así lo demuestra la noticia sobre la mujer que demanda y pide el divorcio a su esposo que no se baña.

Esta historia originada en Turquía y que ha logrado darle la vuelta al mundo, advierte que los argumentos de la mujer que le pide el divorcio a su esposo que no se baña, básicamente, son usa la misma ropa durante al menos cinco días seguidos, se cepilla una o dos veces por semana y huele constantemente a sudor.

A pesar de lo extraño que suena este caso, según los medios de información turcos, fue recibido por un tribunal y el juez le concedió la razón a la mujer que le pide el divorcio a su esposo que no se baña. De hecho, el juez ordenaría al hombre entregar a su ex esposa un monto de 500.000 liras turcas, es decir, 281 mil 354 pesos mexicanos con 37 centavos.

¿Qué opinan en redes sociales de la mujer que pide el divorcio a su esposo que no baña?

Si bien, los nombres de la ex pareja involucrada no se conocen, el caso de la mujer que demanda y pide el divorcio a su esposo que no se baña fue resuelto en primera instancia por un tribunal regional de justicia y a decisión firme de la Corte Suprema de Apelaciones de Turquía.

Pero una vez que la noticia saltó a las redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar sobre el caso de la mujer que demanda y pide el divorcio a su esposo que no se baña. Por ejemplo, hay quienes comparten que les parece bien esta acción porque “pone en riesgo la salud de ella y el bienestar se lo fuma entero”. Mientras que, unos son más irónicos con el tema al mencionar frases como: “Qué caro sale no ducharse” y “Uy no aguantó nada, el papá de mis hijas tienen récord de 3 meses sin bañarse, real”.

